SNCB: il n’y aura pas de train entre Nivelles et Bruxelles durant le week-end

Les trains S1 Anvers-Central – Bruxelles – Nivelles seront remplacés par des bus SNCB entre Bruxelles-Midi et la ville brabançonne. Ils feront arrêt à Bruxelles-Midi, Forest-Est, Uccle-Stalle, Uccle-Calevoet, Moensberg, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Waterloo, Braine-l’Alleud, Lillois et Nivelles.

Le trafic ferroviaire sera à nouveau interrompu samedi et dimanche entre Nivelles et Bruxelles dans le cadre des travaux du RER, indique la SNCB sur son site internet. Les trains en provenance de Charleroi s'arrêteront, eux, en gare de Luttre et n'iront pas jusqu'à Nivelles.

Les trains IC Anvers-Central – Bruxelles – Charleroi-Sud seront, eux, remplacés par des bus SNCB entre Bruxelles-Midi et Luttre et ne passeront donc pas par Nivelles.

Les trains S19 Louvain – Bruxelles-Schuman – Nivelles seront, quant à eux, déviés entre Saint-Job et Linkebeek et circuleront exceptionnellement jusque Hal. Ils feront un arrêt supplémentaire à Moensberg, d’où les voyageurs pourront, munis de leur ticket de train, prendre un bus SNCB vers Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Waterloo, Braine-l’Alleud, Lillois et Nivelles. Entre les gares de Linkebeek et Saint-Job, l’entreprise ferroviaire recommande aux navetteurs de prendre le bus 37 de la Stib, et le 43 pour la zone entre les gares du Vivier d’Oie, Linkebeek et Moensberg.