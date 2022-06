OHL ou Heysel en cas de barrages de Ligue des champions? L’Union dans l’incertitude

Dans deux mois, l’Union disputera le troisième tour de qualification pour la Ligue des champions face à Benfica, aux Glasgow Rangers, au PSV Eindhoven ou au Dynamo Kiev (si ce dernier club remporte son deuxième tour de qualification) en aller (2 ou 3 août) et retour (9 août). Le tirage au sort aura lieu le 18 juillet et la rencontre à domicile devrait se disputer dans le stade d’OHL (celui de l’Union ne répondant pas aux normes européennes). Mais en cas de qualification pour le prochain tour, c’est-à-dire pour les barrages, un problème pourrait se poser. C’est ce que confie Philippe Bormans, le directeur général de l’USG : « D’après l’UEFA, nous devons jouer les barrages dans le même stade que celui où nous jouerons les phases de groupes. Et nous comptons les disputer au stade Roi Baudouin. Mais celui-ci pourrait ne pas être disponible au moment des barrages (NDLR : prévus les 16 ou 17 et 23 ou 24 août). Ou en tout cas, ce serait un peu juste si l’aller devait se disputer chez nous car de nombreux événements, comme des concerts, se déroulent au stade national durant l’été. Nous avons dès lors demandé des précisions à l’UEFA et devrions communiquer très prochainement à ce sujet. »