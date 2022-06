Laurent Ciman: «Ne croyez pas que Belgique - Canada sera une partie de plaisir»

Anciennement Impact Montréal, le CF Montréal a l’accent belge. Avec Olivier Renard, le directeur sportif, et Laurent Ciman, entraîneur adjoint, le club se porte à merveille en ce premier quart de saison. Après trois revers consécutifs en MLS, l’équipe a enchaîné par huit matchs consécutifs sans défaites, une première dans son histoire, avant deux nouveaux revers et occupe la troisième place de la Conférence Est. Un événement que Laurent Ciman apprécie lui qui a récemment mis un terme à sa carrière de footballeur et qui n’est plus revenu en Belgique depuis son aventure avortée à Dijon.

Laurent Ciman, comment avez-vous vécu votre fin de carrière qui ne semblait pas vraiment désirée ?