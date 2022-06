Molenbeek: le meurtrier présumé d’un jeune de 20 ans, abattu par balle en avril, a été arrêté

« L’individu a été privé de sa liberté, auditionné par les services de police, et mis à disposition du juge d’instruction. Il a été interrogé par le juge en date du 2 juin 2022, puis inculpé du chef de meurtre et placé sous mandat d’arrêt », a indiqué le parquet dans un communiqué. « L’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes des faits et, dans l’intérêt de celle-ci, le parquet de Bruxelles ne fera pas d’autres commentaires ».

À lire aussi Une fusillade et des coups de couteau à Molenbeek: Catherine Moureaux réagit