Mercato: Christophe Lepoint a préféré Seraing à La Gantoise et au Standard

Ces deux approches n’auront pas abouti. Et pour cause puisque Christophe Lepoint va avoir l’occasion de poursuivre sa carrière au plus haut niveau, au RFC Seraing à l’autre bout du pays, où il a signé vendredi un contrat d’un an assorti d’une saison supplémentaire en option. Son engagement était l’une des priorités de José Jeunechamps, le nouvel entraîneur du Pairay, qui avait dirigé Lepoint la saison dernière au Canonnier et en avait fait son capitaine, louant son gros volume de jeu, sa polyvalence (l’intéressé peut évoluer comme défenseur, médian et même attaquant), sa mentalité et son leadership. Leurs relations, excellentes, auront fait pencher la balance du côté sérésien, où le mercato estival est lancé.