David Goffin en dit davantage sur sa blessure: «C’est ma jambe gauche…»

David Goffin doit reporter le début de sa saison sur gazon qu’il avait prévu d’entamer lundi au tournoi ATP 250 de Rosmalen aux Pays-Bas, doté de 648.130 euros. Le Liégeois, 31 ans, 48e mondial, n’est pas encore rétabli de la blessure au niveau de la hanche gauche qui l’avait contraint à finir sur une jambe son troisième tour perdu 7-5, 6-2, 6-1 contre le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 13) à Roland-Garros.

« Je me suis occasionné une blessure à la jambe gauche lors de mon dernier match à Roland-Garros et je n’ai pas eu le temps de me préparer convenablement pour ma première semaine prévue sur le gazon », a expliqué le numéro 1 belge sur les réseaux sociaux vendredi. « Malgré le fait que je me réjouissais de jouer à ’s Hertogenbosch, j’ai dû me résoudre à me retirer du tournoi. Je souhaite une belle semaine de tennis au Libema Open et je suis impatient de revenir en 2023 ».