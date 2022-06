Athlétisme: Tarik Moukrime, de la boucherie familiale aux portes de l’Euro de Munich

Il y a des retours à l’avant-plan qui méritent un plus gros coup de projecteur que d’autres. En terminant, jeudi, à la deuxième place du 1.500 m du meeting international de Montreuil (banlieue parisienne) en 3 min 36.95, le deuxième chrono de sa carrière… huit ans après le premier, Tarik Moukrime n’a peut-être pas gagné la guerre mais il a, à tout le moins, remporté une sacrée bataille. Celle, qu’il espère, le mènera cet été vers son premier grand championnat depuis 2014 et l’Euro de Zurich, où il avait fini 8e.

Cette année-là, après un superbe été, son ciel s’était brusquement obscurci à l’automne lorsqu’on lui avait diagnostiqué un cancer des testicules. Après une opération et une chimiothérapie, il allait mettre un temps fou à reprendre le dessus, sans plus jamais arriver toutefois à descendre sous les 3 min 37. Entre-temps, qui plus est, il allait perdre son statut de sportif de haut niveau et des rentrées bienvenues.