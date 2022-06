Campagne de réabonnement au Standard: des places à huit euros par match

C’est bien la semaine prochaine que le Standard lancera sa campagne d’abonnements pour la saison 2022-2023. Avec, dans un premier temps, une priorité accordée à ceux qui étaient abonnés lors de l’exercice écoulé et qui, dès ce jeudi 9 juin à 10 heures et jusqu’au 25 juin inclus, auront la possibilité, sur la plateforme online du club ou à la billetterie du stade de Sclessin de reprendre une place pour les 17 matches de la phase classique de la compétition.

On l’a déjà dit, les tarifs, avalisés par 777 Partners, restent inchangés pour la quatrième année consécutive et demeurent extrêmement attractifs. À titre indicatif, l’abonnement le moins cher est fixé à 135 euros, pour une place située au sein des tribunes 3 et 4, ce qui représente moins de 8 euros par rencontre, sachant qu’il offre aussi un tarif préférentiel sur les matches des U23, du Standard Femina et de l’équipe de Futsal.