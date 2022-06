Hugo Siquet avec les Diablotins: «Je veux montrer que j’ai progressé à Fribourg»

Car d’après ses dires, s’il n’a pas encore eu beaucoup voix au chapitre de l’autre côté du Rhin, il a toutefois mis ce temps à profit pour poursuivre son développement. « Que ce soit grâce aux entraînements ou aux quelques matches que j’ai pu faire là-bas, je me suis amélioré physiquement. Mais ce n’est pas le seul point sur lequel j’ai fait des progrès. J’ai aussi beaucoup travaillé tactiquement, offensivement et au niveau de la précision des centres. »

Leur billet déjà validé pour la phase finale de l’Euro U21 (qui se déroulera du 9 juin au 2 juillet 2023 en Roumanie et en Géorgie), les Diablotins clôturent ce dimanche leur campagne de qualification face à l’Écosse. Une ultime rencontre qui ne comportera dès lors plus aucun enjeu sportif. Mais qui permettra toutefois à certains joueurs en manque de temps de jeu dans leur club de retrouver quelques sensations. Ce sera le cas d’Hugo Siquet, le jeune arrière droit, qui n’a guère eu l’occasion de se montrer avec Fribourg depuis qu’il a quitté le Standard durant la trêve hivernale. Avec son nouveau club, il n’a en effet eu droit qu’à 21 petites minutes de jeu (contre le Bayern Munich le 2 avril). « Je viens ici pour prendre un peu de temps de jeu que je n’ai pas eu en Allemagne », assure-t-il. « Mais aussi pour montrer que j’ai progressé. »

« Partager mon expérience »

Sur le synthétique du Stayen, l’ancien « Rouche » aura également à cœur de montrer la voie à ses coéquipiers. Car malgré ses 19 ans, il fait partie des cadres de l’équipe de Jacky Mathijssen. Il a en effet pris part à six des sept matches de cette campagne qualificative. « Je pense que je peux apporter mon expérience car je suis là depuis le début. Je peux parler aux plus jeunes, les aider à s’intégrer dans l’équipe. Je peux également échanger avec ceux qui ont moins eu l’occasion de recevoir du temps de jeu lors des autres matches de qualification, en leur disant qu’il faut se montrer. »

Se montrer, c’est précisément ce qu’ont fait Loïs Openda et Amadou Onana qui ont été récompensés en étant appelés chez les A de Roberto Martinez. « Et c’est clairement mérité », coupe Hugo Siquet. « Quand on voit que Loïs a explosé aux Pays-Bas en terminant deuxième meilleur du championnat, ce n’est pas n’importe quoi. Tandis qu’Amadou, lui, a fait une deuxième partie de saison assez impressionnante avec Lille. Lorsque tu montres de bonnes choses en U21 et en club, cela devient alors le bon moment d’avoir cette sélection chez les A. »