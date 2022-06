Voici le nouveau maillot du FC Barcelone: un design inspiré des JO de 1992

Alors que les équipes nationales focalisent toutes les attentions, Ligue des Nations oblige, les clubs préparent la saison prochaine en coulisses. Le FC Barcelone, soucieux de redevenir un géant d’Espagne mais aussi d’Europe, a visiblement envie de se renforcer, comme par exemple sur le plan offensif avec l’arrivée éventuelle de ce diable de Robert Lewandowski.

Mais le Barça reste un grand club et quand on a ce standing, on se doit de présenter assez tôt son nouveau kit pour la saison prochaine. On parle évidemment des tenues que les Catalans porteront. Ainsi, le club blaugrana a posté une photo de son futur maillot sur ses réseaux sociaux : un choix tout en verticalité inspiré par le 30e anniversaire des Jeux Olympiques de Barcelone en 1992.

Cette tenue est disponible dans les magasins officiels du club ou peut être commandé sur son site internet. Son slogan : « La flamme est toujours allumée ». Mais qu’en pensez-vous ?