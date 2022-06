Qui comme capitaine chez les Diablotins? «J’ai quelqu’un dans ma tête mais je ne sais pas s’il veut cette responsabilité»

À deux jours du dernier match de qualification pour l’Euro 2021 (tournoi pour lequel les Belges sont déjà qualifiés), le coach national a répondu à cette épineuse question. « Je vais d’abord le dire au joueur concerné », a-t-il déclaré, espérant que celui-ci ne déclinera pas son offre. « J’ai déjà quelqu’un dans ma tête mais je ne sais pas s’il veut cette responsabilité. Cela faisait un an que je tenais le même discours à Amadou. Etre capitaine, ce n’est pas n’importe quoi. Cela te met dans une position où tu deviens responsable du groupe, que ce soit lors des bons ou des mauvais jours, ou encore sur ou en dehors du terrain. Tu dois être le premier du groupe, et toujours à l’heure. »

Jacky Mathijssen espère dès lors ne pas revivre des expériences passées. « Ce n’est pas la première fois de ma carrière que je propose le brassard et qu’on me dit : « Non, coach. Laissez-moi tranquille, je ne le sens pas. » Car ils sont conscients que, à partir du moment où ils mettent le brassard, la relation change avec le coach. »