Amanda Sthers: «Un café suspendu, pour être dans la vie»

Lorsqu’on commande un café à Naples, on peut en régler un second indiqué sur l’ardoise du bar comme un café sospeso, un café suspendu offert à qui entrera sans avoir les moyens de le payer. Dans le bar de Mauricio, le Nube, qui veut dire nuage, les cafés suspendus sont fréquents et servent toujours. Jacques Madelin, 72 ans, le sait bien, lui qui vit à l’étage, au-dessus du Nube et qui y est attablé tous les jours. Il est arrivé à Naples pour suivre une amoureuse qui l’a vite délaissé. Mais il est resté. Et il aime. Il gagne sa vie en dessinant, sur la piazza del Plebiscito ou ailleurs. Et il ne cesse de regarder, curieux, les gens qui passent et repassent dans le bar de son ami Mauricio. Il les croque et il écoute leurs histoires. Qui ne sont pas tristes.