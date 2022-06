Disparition de Gino, 9 ans: voici ce que l’on sait

Dans la ville néerlandaise de Kerkrade, non loin de la frontière belge, un garçon de 9 ans est porté disparu depuis mercredi soir. De nombreux scénarios sont possibles dans l’affaire du garçon disparu. La police investit actuellement dans la recherche de voisinage et dans la sécurisation et la lecture des images des caméras, a déclaré un porte-parole de la police vendredi matin.

Gino, qui vit en fait à Maastricht, a disparu mercredi soir à Kerkrade, où il séjournait chez sa sœur de 32 ans parce que sa mère était malade. Selon une autre sœur, âgée de 21 ans, le garçon est allé jouer au football sur un terrain de jeux à Kerkrade, près de son logement, le mercredi soir. Il aurait dû être de retour à 19h30. Mais depuis, il a disparu.