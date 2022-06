Al-Dakhil: «Je peux encore jouer pour l’Irak, mais j’avais plus envie de jouer pour la Belgique»

Le jeune Ameen Al-Dakhil pourrait vivre un dimanche 5 juin très spécial avec les U21 belges qui affrontent l’Écosse pour leur dernier match de qualification pour l’Euro U21 (et pour lequel ils sont déjà qualifiés). Premièrement car il pourrait jouer ses toutes premières minutes avec l’équipe dirigée par Jacky Mathijssen. Et ce, pour sa seconde sélection car il n’était pas monté au jeu le 29 mars dernier face au Danemark. Et deuxièmement car la rencontre a lieu au Stayen, c’est-à-dire dans le stade de Saint-Trond. Le club avec lequel il évolue depuis la fin du mois de janvier dernier, après avoir quitté le Standard. « C’est mon stade ici. C’est vraiment spécial de pouvoir jouer à la maison pour ma deuxième sélection », se réjouit le joueur né en Irak.

« Je me sens mieux ici qu’en Irak »

Un joueur qui a d’ailleurs déjà été appelé par la sélection irakienne, mais qui a décidé de privilégier le Plat Pays. « J’ai encore la possibilité de jouer pour l’Irak », confie-t-il. « Mais j’avais plus envie de jouer pour la Belgique. Car j’ai déjà évolué avec les U17. Je me sens mieux ici qu’en Irak. On verra pour la suite de ma carrière mais je pense que, pour l’instant, je vais rester ici. »