France: deux personnes se plaignent de Dacia devenues folles

Pédales qui ne répondent plus, phares qui clignotent tous seuls, marche arrière intempestive… Deux propriétaires de Dacia témoignent de problèmes similaires.

Mallory, une habitante de Leval, près de Maubeuge, en fait des cauchemars : sa Dacia Sandero Stepway acquise il y a un an prend régulièrement son autonomie et ne répond plus aux commandes.

« Un jour, la marche arrière s’est enclenchée toute seule. La nuit c’était une vraie discothèque : les phares clignotaient, il y avait des bruits d’alarmes. », relate la jeune femme à la Voix du Nord.