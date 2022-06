La FGTB menace d’une grève de 24 heures

« C’est quoi le radicalisme ? Dans un congrès comme celui-ci, quand un délégué de la FGTB est condamné à une peine de prison, on déclare une grève de 24 heures immédiatement. Cela fait trois ans que ça dure, on a tous des difficultés à mettre en place des actions radicales, c’est un manque de respect pour nos délégués et nos militants. Une chose est certaine : il y aura encore des condamnations. Il faut le faire savoir au monde patronal, au gouvernement, à la justice. On doit prendre ensemble la décision : on réagira plus fortement la prochaine fois. On ne défend pas la grève, on défend le droit de faire grève », a souligné M. Bodson, dont les propos ont été salués par une ovation debout de la salle.