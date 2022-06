Bruxelles: des perturbations à prévoir pour ce week-end

Ce dimanche 5 juin, la course cycliste Brussels Cycling Classic se tiendra dans les rues de Bruxelles. Le départ sera donné à 12h au par du Cinquantenaire. Les cyclistes parcourront toute l’avenue de Tervueren jusqu’en Région flamande. Les tunnels Belliard et Cinquantenaire seront fermés à la circulation direction Tervueren, à partir de 11h00 jusqu’à environ 13h00. Le tunnel Belliard restera néanmoins accessible en direction de la E40.

Le peloton reviendra à Bruxelles dans les alentours de 17h, via la chaussée de Ninove, le boulevard Louis Mettewie, les avenues Emile Bossaert et Jacques Sermon et le boulevard de Smet de Naeyer, avec l’arrivée sur l’avenue Houba de Strooper, au niveau du stade Victor Boin. La sortie Basilique du tunnel Annie Cordy sera fermée à la circulation entre 14h00 et 18h00.