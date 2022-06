Prix des carburants: les automobilistes belges commencent à moins rouler

C’est devenu une désagréable habitude : les conducteurs qui feront leur plein ce samedi verront une fois encore les chiffres défiler un peu plus vite. C’est le prix du litre de diesel, cette fois, qui va gonfler de 9,6 centimes à la pompe, pour atteindre 2,1440 euros. On n’est pas encore remonté au record de mi-mars (2,2860 euros/l), mais on s’en approche. Du côté de l’essence 95 par contre, on a atteint un nouveau sommet jeudi (2,1380 euros/l). Sans surprise, c’est évidemment du côté des marchés pétroliers qu’il faut en chercher la raison, avec des cours du brut qui n’avaient plus été aussi hauts depuis 2008, alors que la guerre fait rage en Ukraine.