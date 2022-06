La digitalisation du tourisme au cœur du plan de relance

Cela peut surprendre : avec d’autres secteurs d’activité plus classiques, le tourisme qualifié de « moteur économique » figure en bonne place dans le plan de relance auquel la Wallonie, soutenue par l’Union européenne, consacre 7,5 milliards d’euros. Il s’agit d’une filière « structurante et transversale », lit-on en ouverture du chapitre consacré à cette politique et qui regroupe une vingtaine de fiches pour un budget total de 77 millions d’euros.