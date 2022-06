Le pic d’inflation serait derrière nous

A près de 9 % sur un an, la hausse des prix à la consommation a atteint, en mai, son plus haut niveau depuis quarante ans. Mais le pire est derrière nous, selon le Bureau du plan qui a actualisé ce vendredi ses prévisions d’inflation à l’horizon décembre 2023.

Le taux d’inflation se stabiliserait dès le mois courant, pour entamer une lente décrue – tout juste interrompue en octobre, alors que prendront fin le 30 septembre les mesures prises par le gouvernement fédéral pour alléger la facture énergétique des ménages (baisse temporaire de la TVA sur le gaz et l’électricité, et des accises sur l’essence et le diesel).

Si l’indice des prix à la consommation afficherait encore une hausse de 7,4 % en rythme annuel en décembre, il devrait baisser plus franchement l’an prochain pour repasser sous les 2 % en octobre 2023. L’indice santé, qui sert de base à l’indexation des salaires, évoluerait de concert.