Cristiano Ronaldo restera-t-il à Manchester United la saison prochaine? Le Portugais envoie un message fort concernant son avenir

Où évoluera Cristiano Ronaldo la saison prochaine ? Revenu à Manchester United l’été dernier, le Portugais a connu une saison décevante sur le plan collectif avec les Red Devils, qui ont terminé 6e en Premier League et qui ne disputeront donc pas la Ligue des champions la saison prochaine. De quoi alimenter les rumeurs concernant un éventuel départ de Ronaldo, qui s’est toutefois dit motivé à l’idée de travailler avec Erik ten Hag, nouveau coach des Mancuniens, la saison prochaine.

« Je sais qu’il a fait un travail fantastique avec l’Ajax et que c’est un entraîneur expérimenté », a déclaré le quintuple Ballon d’Or dans une interview publiée sur le site officiel de Manchester United. « Nous devons lui donner du temps pour qu’il change les choses comme il le souhaite. Nous sommes heureux et excités, pas seulement les joueurs, mais aussi les supporters. Je lui souhaite le meilleur et j’espère que nous allons gagner des trophées la saison prochaine. Moi j’ai toujours cette motivation pour continuer à travailler dur. »