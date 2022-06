Jubilé d’Elizabeth II: Boris Johnson hué par la foule à son arrivée à la cathédrale Saint-Paul

Sans la reine fatiguée, mais avec Harry et Meghan : la famille royale britannique s’est retrouvée vendredi pour un office religieux célébrant les 70 ans du règne historique d’Elizabeth II, au deuxième jour de son jubilé de platine.

Le palais de Buckingham avait annoncé jeudi soir l’absence « à contrecœur » de la monarque de 96 ans, pourtant cheffe de l’Église et très croyante, en raison d’un certain « inconfort ». Comme de plus en plus souvent, la reine, qui a du mal à marcher, est représentée par son héritier Charles. Elle était apparue deux fois jeudi au balcon du palais, et avait participé dans la soirée au château de Windsor à une brève cérémonie pour allumer des illuminations.