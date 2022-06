Son nom est Styles, Harry Styles

A 28 ans, le chanteur britannique est sur tous les fronts. Dans ses poches : une fortune de 95 millions d’euros, une carrière de 12 ans déjà et des fans comme s’il en pleuvait.

Par où commencer ? La fin, pour changer ? Très bien. Juin 2022 : Harry Styles, 28 ans, est une star planétaire.

Au cinéma : Dunkerque (2017), Les Eternels (2021), Don’t Worry Darling (2022) et My Policeman (2022). Dans la mode : premier homme à avoir posé en une du magazine Vogue (2020) – en robe, une habitude qu’il a prise pour brouiller les genres, lutter contre le virilisme et prouver que l’élégance n’a pas de sexe. Une robe Gucci, précisément. Pour sa tournée mondiale de 2018, il portait du Givenchy.