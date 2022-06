Astrid aux Etats-Unis, Philippe au Congo: un «en même temps» royal

D’ordinaire, les activités royales et princières ne se chevauchent pas afin que la lumière soit mise successivement sur les différents membres de la famille et leurs activités. Mais le covid et la guerre en Ukraine en ont décidé autrement en ce début juin. Une première.

C’est la première mission économique princière de cette importance aux Etats-Unis. La deuxième plus grosse jamais organisée par l’Agence fédérale pour le commerce extérieur et les agences régionales ainsi que les Affaires étrangères, après la Chine. Pas moins de 541 participants – ministres, hommes et femmes d’affaires, académiques, représentants de chambres de commerce et journalistes – s’envolent ce samedi avec la princesse Astrid pour une semaine à Atlanta, New York et Boston. Avec un programme XXL, allant de l’énergie aux sciences de la vie, en passant par la logistique, l’intelligence artificielle, l’agroalimentaire ou les jeux vidéos.