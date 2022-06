Elizabeth II va manquer un événement d’importance ce samedi

Très impopulaires au Royaume-Uni, le duc de Sussex, médailles militaires accrochées à la veste, et la duchesse, en robe blanc cassé, ont cependant été applaudis par la foule à leur arrivée à la cathédrale Saint-Paul. Ont suivi plus tard les héritiers du trône, Charles, 73 ans, et son fils William, qui fête ses 40 ans le 21 juin, avec leurs épouses.

Le palais de Buckingham avait annoncé jeudi soir l’absence « à contrecœur » de la monarque, pourtant cheffe de l’Eglise anglicane et très croyante, en raison d’un certain « inconfort ». Comme de plus en plus souvent, la reine, qui a du mal à marcher, a été représentée par son héritier Charles. Elle avait été acclamée jeudi par des dizaines de milliers de personnes au balcon du palais, et avait participé dans la soirée au château de Windsor à une brève cérémonie pour allumer des illuminations.