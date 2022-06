Patient handicapé: «On est des bouts de viande…»

Il est dix heures et il n’a toujours pas déjeuné. L’infirmier qui doit venir l’aider pour se lever et s’habiller est venu il y a une demi-heure, au lieu de 8 h 15. Heureusement, cette fois, il a pu se retenir avant d’aller aux toilettes. Ce n’est malheureusement pas le cas tous les jours. Et comme cela fait trop longtemps que cela dure, il décide de parler. Pour lui, mais aussi pour toutes les personnes handicapées qui sont plongées dans des situations de dépendance et qui vivent sous la menace de ne plus avoir d’aide, de devoir se débrouiller seules.