Roland-Garros: Swiatek - Gauff, une finale dames qui ne manque pas de personnalité

Iga Swiatek, nº1 mondiale et déjà titrée à Roland-Garros (2020), est la grande favorite de la finale dames de ce samedi (15h). Mais Coco Gauff (23e) a le tennis et le caractère pour offrir, on l’espère, une vraie résistance. Tant la Polonaise que l’Américaine sont de vraies personnalités du circuit WTA.

Qui succédera à la Tchèque Barbora Krejcikova (oui, c’est bien le nom de la lauréate 2021, au cas où vous cherchiez), ce samedi, au terme de la finale dames?

Même si elle n’a toujours que 21 ans, Iga Swiatek fait évidemment figure de grande favorite, elle, qui reste sur 33 victoires d’affilée (le record des années 2000 de Venus Williams peut être égalé) et qui pourrait compléter sa série de 5 titres, par un 6e, et surtout un deuxième Roland-Garros, après s’être révélée en remportant l’édition 2020! Jusqu’ici, la nº1 mondiale n’a concédé qu’un seul set (au tie-break contre la Chinoise Qinwen Zheng, puissante au service, et qui sera à surveiller prochainement) et dont le tarif moyen est, tout de même, de… 6-2 par set, à la Porte d’Auteuil!