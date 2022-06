Les soins infirmiers à domicile en manque de personnel

Pour la première fois en 2020, le nombre des infirmiers et infirmières à domicile a diminué. Différentes fédérations évoquent le manque de considération du secteur. Pendant ce temps-là, ce sont les patients qui trinquent…

Bienvenue dans le monde d’après. Marie, une Brabançonne qui vient de sortir de clinique, n’en revient pas. Les soins infirmiers dont elle a besoin sont délivrés de manière erratique, un jour entre 8 h et 17 h, un autre vers 15 h mais on l’appellera pour lui dire qu’on ne pourra pas passer, ou encore un dimanche quand, vers 14 h, on la prévient d’un retard alors qu’une infirmière est déjà passée à… 7 h 30. Quand le manque d’infirmiers se fait ressentir…