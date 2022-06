Podcast – L’incroyable histoire de la dent de Patrice Lumumba, sa dernière relique (partie 1)

Par Pierre Fagnart Publié le 3/06/2022

Ce mardi, le Roi Philippe prend la direction du Congo pour une visite royale d’une semaine. La première pour le souverain en RDC. Dans les bagages de la délégation, il n’y aura finalement pas la dent de Patrice Lumumba, dernière relique de la dépouille de l’ancien Premier ministre, assassiné en 1961. La dent sera restituée dans quelques semaines.

On vous raconte l’histoire de cette dent et l’histoire de la mort de Patrice Lumumba dans un podcast en deux épisodes. Avec Colette Braeckman, grand reporter spécialiste de l’Afrique centrale, et Philippe de Boeck, chef du service monde. Dans cette première partie, on vous explique le contexte et les mois qui précèdent la mort de Lumumba.

La deuxième partie du podcast sera disponible ce samedi.

