Le Hockey5s pour développer les jeunes talents

La Belgique disputera le tout premier Championnat d’Europe organisé en Pologne, en juillet prochain, avec comme ambition de se qualifier pour la Coupe du monde. Mais également avec la volonté d’offrir une expérience internationale et des perspectives à un groupe de U23, aux portes des Red Lions.

Alors que les Red Lions et les Red Panthers ont entamé la toute dernière ligne droite de leur saison de Pro League, une nouvelle équipe nationale belge s’apprête à effectuer ses premiers pas sur la scène internationale. Après des années d’annonces et de discussions, la FIH (Fédération internationale de hockey) semble, en effet, passer à la vitesse supérieure concernant le développement d’une nouvelle discipline à laquelle elle croit ardemment pour le futur du hockey mondial comme nous le confirme son CEO, Thierry Weil. « Le Hockey5s constitue un formidable levier pour intensifier notre croissance au niveau mondial. Grâce à ses infrastructures moins contraignantes mais aussi au nombre de joueurs, il peut être un vrai facteur de développement pour beaucoup de nations à travers la planète. En outre, la taille du terrain permet aussi d’ancrer cette discipline au cœur des villes. Ce qui lui confère une dimension urbaine très en vogue et séduisante, notamment chez les jeunes. »