Avec le Doudou, l’autre combat de Mons: Sud Radio contre RTBF

Depuis 25 ans, la radio hennuyère organisait un concert en ouverture du Doudou. Cette année, la Ville a confié le marché à la RTBF. Avec l’ambition de rayonner plus largement. Coup de tonnerre.

A Mons, l’issue du combat entre saint Georges et le Dragon ne fait pas de doute. Le 12 juin sur les coups de 13 h, el biète succombera aux coups répétés de son adversaire. Mais depuis quelques semaines, un autre duel nourrit la chronique locale : après plus de vingt-cinq ans de bons et loyaux services, Sud Radio doit s’effacer devant la RTBF pour l’organisation du grand concert du vendredi soir qui ouvre la ducasse festive, sur une Grand-Place noire de monde. Une révolution à l’échelle locale.