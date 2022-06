Roland-Garros: Alexander Zverev se blesse contre Rafael Nadal et quitte le terrain en chaise roulante (vidéo)

Nadal, 36 ans, visera un 14e titre à Roland-Garros et un 22e en Grand Chelem. L’ogre de l’ocre compte en tout 91 victoires sur le circuit ATP.

La rencontre était jusque-là équilibrée. Zverev faisait le break dès le premier jeu du match. Nadal revenait à égalité dans le huitième jeu. À 5-4, Nadal gaspillait trois balles de set. La manche se poursuivait au jeu décisif, où Zverev prenait le large jusqu’à mener 2/6 et obtenir quatre balles de set. Mais Nadal renversait la situation et empochait le premier set, après déjà 1 heure 32 de jeu.

Le set suivant commençait par un festival de breaks, deux de part et d’autre. Les deux joueurs prenaient à nouveau deux fois le service de leurs adversaires, pour arriver à égalité 5-5.

Nadal revenait à 6-6 lorsque Zverev se tordait la cheville et s’écroulait sur le court. Il quittait le terrain en chaise roulante et revenait quelques minutes plus tard, en béquilles, pour signifier son abandon, serrer la main de l’arbitre et recevoir l’ovation du Central.