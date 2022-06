Visite royale: pourquoi la relique de Lumumba retournera au Congo fin juin

Le Roi et la Reine, accompagnés de trois ministres dont Alexander De Croo, se rendent au Congo du 7 au 13 juin pour une visite qui s’annonce déjà historique. Ils n’emmèneront pas dans leurs bagages la fameuse dent de Lumumba. La relique de l’ancien Premier ministre, assassiné en 1961, sera remise à une délégation congolaise le 20 juin.

Le mois de juin s’annonce chargé pour les relations entre la Belgique et le Congo. Il y a tout d’abord le voyage du Roi et de la Reine qui se déroulera du 7 au 13 juin. Accompagnés de trois ministres dont le Premier Alexander De Croo, nos souverains se rendront à Kinshasa, à Lubumbashi et à Bukavu où ils rencontreront le Dr Mukwege.

Plusieurs événements sont prévus dont la visite de la salle de l’Indépendance au Palais de la nation où le premier Premier ministre du Congo indépendant, Patrice Lumumba, prononça son célèbre discours face au roi Baudouin le 30 juin 1960.