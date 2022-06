Quand la justice montre son plus beau visage

C’était une audience correctionnelle comme une autre à Liège, une audience réservée au tout-venant. Et pourtant, elle a eu quelque chose de magique, révélant que, dans certaines histoires, il n’y a pas de tout noir ou tout blanc.

Un jeune de 29 ans avec des airs de grand gamin, se défendant seul, comparaît d’abord devant le juge Kuty. On lui reproche des faits de rébellion, commis le mois dernier. Il souffre d’un problème psychologique peu décelable, qui le pousse à avoir des réactions parfois inadaptées. Ce jour-là, il a tapé sur un combi de police : « Quand ils m’ont arrêté, je me suis débattu, mais c’est parce que j’ai été surpris », explique-t-il. « Je sais que je ne suis pas là pour parler sur (le dos de) la police et que c’est moi qui me suis mal comporté, mais ça a été violent… ». La substitute Doyen de le corriger : il est là, aussi, pour parler de la manière dont il a été arrêté. « Et celle-ci était inacceptable ! », ajoute-t-elle.