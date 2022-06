Coupe du monde: la question des droits humains au Qatar évolue mais reste problématique

Devant un aréopage hétéroclite, au sein duquel on retrouvait notamment des représentants de l’UEFA, de la FIFA, d’ONG, de syndicats mais aussi Jean-Miche Saive, les Fédérations belge et néerlandaise ont tenu vendredi une conférence visant à confronter différents points de vue au sujet de la défense des droits de l’homme et du travail au Qatar. « Quand l’attribution du Mondial lui a été attribuée en 2010, tout le monde s’est dit qu’elle ne s’était pas déroulée correctement, entame Peter Bossaert, le CEO de l’URBSFA. La Fifa avait-elle oublié qu’il faudrait arrêter les championnats, qu’il y avait un vrai problème écologique et surtout social ? On peut regretter ce choix et ne rien faire ou boycotter l’événement mais on peut préférer l’option de tenter de se servir du foot comme levier, de constater que certaines choses ont changé. La situation sociale des travailleurs a mis trop de temps à être prise en compte par les instances dirigeantes du foot, mais cela évolue plus rapidement que prévu depuis quelque temps, notamment via l’instauration de nouvelles lois destinées à mieux protéger les travailleurs. En tant qu’acteur, nous avons initié une sorte de « safe house » au sein de laquelle les travailleurs employés au Qatar pourront faire valoir leurs droits. L’idée, même si on n’est pas dupes non plus, c’est de tenter de pérenniser ces changements une fois que les projecteurs du Mondial se seront éteints… »

Rôle à jouer

Si Amnesty International, par la voix de François Graas, a mis en exergue « l’incapacité de la FIFA à prévenir et à limiter les abus » tout en réclamant « la création d’un fonds d’indemnisation alimenté par la Fifa à hauteur de 80 millions d’euros », le responsable des droits de l’homme et de la lutte contre la discrimination auprès de la Fifa, Andreas Graf, a expliqué que l’institution qui régit le football mondial avait « enfin pris conscience du rôle qu’elle a à jouer dans cette lutte permanente. On tente d’accompagner les travailleurs, de les aider à bénéficier d’un cadre légal visant à assurer leur sécurité et à faire respecter leurs droits. Nous enjoignons ainsi l’état du Qatar à indemniser les travailleurs qui n’ont pas été payés pendant des mois ou les familles de ceux qui ont trouvé la mort depuis le début des travaux. On essaie aussi d’assurer l’accueil et la sécurité des supporters, en particulier ceux issus de la communauté LGBTQ+. »