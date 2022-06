«Quand vous devenez aide ménagère, vous devenez invisible»

Marie-Virginie possède un genou un peu particulier. Son articulation ne dispose d’aucun cartilage et son ménisque se révèle bon pour la casse. Pour atténuer la douleur, l’aide ménagère de 48 ans se fait des injections. « J’en fais tous les six mois, ou après un an si ça fonctionne vraiment bien. J’essaie de pas en faire trop, car cela coûte 270 euros et ce n’est pas remboursé par la mutuelle », explique-t-elle. La solution définitive passe un remplacement de la rotule. La Liégeoise doit encore attendre deux ans : seuls les patients de 50 ans ou plus bénéficient de la prise en charge de la sécurité sociale.