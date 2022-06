La revue de l’actu de Michel Lecomte: «De Juju à Coco»

Les quarante ans de Justine, célébrés cette semaine, auront été l’occasion de nous replonger dans ces années magiques au cours desquelles elle planait sur les courts dans une rivalité qu’on n’a pas retrouvée depuis mais qui pointe peut-être à nouveau le bout du nez avec une génération en mesure de rendre au tennis féminin l’éclat qui lui manque depuis Justine Henin et ses rivales Kim Clijsters, les soeurs Williams, Maria Sharapova, Martina Hingis, Amélie Mauresmo, Lindsay Davenport… Laurent Bruwier, mon ex-collègue spécialiste du tennis et commentateur à Roland, me dit, depuis longtemps, tout le bien qu’il pense de Coco Gauff qui disputera cet après-midi la finale dames et qui incarne avec Swiatek, la Polonaise no 1 mondiale, son adversaire du jour et favorite, une génération à même de ramener le tennis féminin vers des sommets.