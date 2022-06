Justine Henin après la blessure de Zverev: «On est sonnés par ce qui se passe»

C’est l’image de l’après-midi à Roland-Garros. Alexander Zverev, en plein match d’une rare intensité face à Rafael Nadal, contraint de quitter le court Philippe-Chatrier en chaise roulante dans un premier temps, avant d’y revenir en béquilles, le temps de saluer une dernière fois son adversaire du jour et le public.

Comment un joueur appréhende-t-il ce genre d’incident ? « On est sonnés par ce qui se passe », a réagi Justine Henin sur France Télévisions. « Je me suis déjà tordu la cheville et j’ai dû arrêter, mais dans des conditions très différentes. Ce n’était pas une demi-finale d’un Grand Chelem, dans un combat avec une telle intensité… Il faut aussi relativiser, dans la vie, il y a bien évidemment des choses plus importantes qu’une entorse à la cheville. Mais, quand on est un joueur de tennis professionnel, on sacrifie beaucoup de choses pour être prêt dans les grands rendez-vous. C’est donc une déception qui est énorme. »

Patrick Mouratoglou, lui aussi consultant pour France Télévisions, rejoint Justine Henin : « Pourquoi c’est aussi dur ? On l’a dit, les blessures, ça fait partie de la vie des sportifs de haut niveau. Mais c’est très dur pour quelqu’un comme Zverev, car il a travaillé toute sa vie, tous les jours, pour ces moments-là. Et que ce moment-là lui soit enlevé de cette manière, avec cette violence et la douleur qui l’accompagne qui doit être absolument abominable. On a entendu ses pleurs. C’est l’ensemble qui rend ce moment aussi dramatique. »