Ligue des nations: les Diables rouges humiliés par les Pays-Bas (vidéos)

La Belgique, débutant avec Kevin De Bruyne en faux neuf ainsi que Romelu Lukaku et Eden Hazard sur les ailes, comme contre le Brésil au Mondial 2018, s’est procuré les premières occasions du match. C’est d’ailleurs sur un mouvement impliquant Hazard et Lukaku que Castagne a hérité d’un ballon aux abords de la surface. Le latéral de Leicester a poussé son ballon avant de décocher un tir du gauche repoussé par le montant de Jasper Cillessen (13e).

La Belgique s’est lourdement inclinée 1-4 devant les Pays-Bas, perdant le 128e derby des plats pays lors de la première journée du groupe A4 de la Ligue des Nations, vendredi au stade Roi Baudouin. C’est la plus grosse défaite belge contre les Néerlandais depuis le 0-3 subit en décembre 1996 lors des éliminatoires pour le Mondial 1998. Michy Batshuayi a sauvé l’honneur belge dans les arrêts de jeu, évitant à l’équipe nationale sa plus lourde défaite depuis 2009.

Tranquille jusqu’ici, Simon Mignolet a brillamment détourné le premier tir cadré de la partie, venu des pieds de Steven Berghuis, profitant d’une perte de balle belge (16e). Dans la foulée, Memphis Depay aurait aussi pu ouvrir le score mon son envoi a frôlé le montant (17e).

Orpheline de Lukaku, sorti blessé à la 26e, la Belgique a subi la suite du premier acte contre des Oranje portés par la maestria de Depay. Après les tentatives de Daley Blind (30e) et Davy Klaassen (36e), les Néerlandais ont ouvert le score sur une frappe lointaine de Steven Bergwijn, bénéficiant d’une défense noire-jaune-rouge laxiste (0-1, 40e).

Avec Dries Mertens et Amadou Onana, pour sa première chez les Diables, montés au jeu pour Hazard et Vanaken à la mi-temps, la Belgique se devait de montrer un autre visage devant un stade comble. Mais le plan de Roberto Martinez a pris du plomb dans l’aile quand Dedryck Boyata a perdu le cuir en sortie de défense. Lancé dans la foulée par Steven Berghuis, Depay n’en demandait pas tant pour doubler le score (0-2, 51e), inscrivant pour l’occasion son 40e but international.

Quelques secondes plus tard, Jan Vertonghen et Leandro Trossard auraient pu relancer le match mais la volée du premier a filé au-dessus du goal de Cillessen (53e) et le tir du second a été repoussé (61e).

Les Diables ont ensuite sombré en l’espace de quelques minutes. Denzel Dumfries a converti un second ballon bien négocié par Daley Blind (0-3, 61e) et Depay a ponctué son festival d’un enchaînement limpide (0-4, 65e).

La Belgique a cru marquer via Castagne mais le goal a été refusé, après intervention du VAR, pour une position de hors-jeu (77e). Mertens, remuant, a aussi touché le poteau (80e). La Belgique, en difficulté dans la plupart des secteurs de jeu, aura dû attendre la dernière minute du temps additionnel pour voir Michy Batshuayi, monté au jeu, rendre l’addition un peu moins salée (1-4, 90e+3).