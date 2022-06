Athlétisme: Ismaël Debjani, à Rabat après le jour «sans»

Ce vendredi matin, Ismaël Debjani ne s’est pas trop attardé à Paris après son « jour sans » de la veille, au meeting de Montreuil. Onzième du 1.500 m en 3 min 51.06, il valait mieux évacuer ça au plus vite et filer vers Rabat où il ouvrira sa saison de Diamond League ce dimanche et sera l’un des trois Belges présents avec Camille Laus (400 m) et Elise Vanderelst (1.500 m).

« Je ne sais pas ce qui s’est passé et c’est assez intrigant parce que j’étais arrivé assez confiant », explique-t-il. « Mais le matin, déjà, j’ai senti que ça n’allait pas. Et cela s’est confirmé pendant la course. Je serai fixé dimanche soir : ou bien ça passe, et je me qualifie pour les Mondiaux pour lesquels je dois réussir 3.35.00, ou bien ça casse… »