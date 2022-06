Il ne faudra plus de certificat médical pour un jour d’absence

Les malades de longue durée ne pourront plus faire l’objet d’un licenciement durant les neuf premiers mois d’absence. Et ceux qui reprennent le boulot, pourront travailler moins d’un tiers-temps et moins de trois heures par jour.

Le travailleur qui s’absente une journée, ne devra plus rentrer de certificat médical à son employeur, a décidé le gouvernement fédéral ce vendredi. La date d’entrée en vigueur de cette mesure devrait intervenir « dans les prochaines semaines. »

« Cela participe à la simplification administrative et à l’allégement de la charge de travail pour les généralistes », explique le ministre fédéral de l’Emploi, Pierre-Yves Dermagne (PS), en rappelant que la durée moyenne des absences oscille entre trois jours et une semaine. La mesure pourrait aussi avoir deux effets indirects : une économie pour la Sécurité sociale (certains malades d’un jour ne se rendant plus chez leur médecin traitant) et un frein apporté au présentéisme (dans les cas où le salarié se rendait au travail pour éviter une visite chez le docteur).