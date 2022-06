Rallye de Sardaigne: les deux dernières spéciales de la journée annulées, Lappi en tête, Thierry Neuville 9e

Thierry Neuville se classe neuvième à l’issue de la deuxième journée du rallye du Sardaigne, 5e manche du championnat du monde WRC, dont les deux dernières spéciales du jour ont été annulées vendredi.

Après avoir connu une matinée difficile à cause de problèmes de transmission, Neuville n’a pas eu beaucoup l’occasion d’arpenter les routes sardes lors de la seconde boucle. Il a signé le 7e temps de l’ES6 et le 4e temps de l’ES7 avant l’annulation de l’ES8 et l’ES9, les deux dernières spéciales de la journée.