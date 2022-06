Gilles Arnaud Bailly en finale du simple juniors à Roland-Garros: «Ce fut un match complètement fou»

Gilles Arnaud Bailly (ITF 20) avait le sourire, vendredi soir, à Paris après s’être qualifié pour la finale du simple juniors à Roland-Garros. Sur le Court N.7, le joueur du club de Visé, 16 ans, était parvenu à renverser une situation bien compromise contre le Polonais Martyn Pawelski (ITF 41), 17 ans, pour s’imposer 1-6, 6-1, 6-2 dans un match longuement interrompu par la pluie après le premier set.

« Ce fut un match totalement fou », a-t-il confié après sa victoire. « Lors du premier set, j’étais mené 6-1. Cela a été tellement rapide. J’étais heureux que la pluie intervienne, j’ai pu reparler de ma tactique avec mon coach. J’ai mangé quelque chose, j’ai pris une douche froide pour m’apaiser un peu. Ensuite, j’ai regardé quelque chose d’amusant pour me calmer, et essayer d’oublier le premier set. J’ai eu un peu de chance. Quand je suis revenu, j’ai totalement changé ma stratégie de jeu, et il a eu du mal à réagir. Cela a tourné en ma faveur. Je suis très heureux. »