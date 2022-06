Eden Hazard s’offre un record avec les Diables rouges

Du haut de ses 31 ans, Eden Hazard vient de s’offrir un record avec les Diables rouges. L’ailier belge, qui n’a plus débuté un match depuis le 23 janvier, va commencer la partie contre les Pays-Bas. Mais ce n’est pas tout. Le Brainois, à qui on a enlevé sa plaque en métal placée au niveau de sa cheville droite, portera le brassard de capitaine. Une nouvelle fois. Une 52e fois, pour être précis. Ce qui est un record en la matière. Et pour cause, il devance maintenant Jan Ceulemans (51) dans la longue histoire noire-jaune-rouge et risque encore de creuser l’écart lors des prochains matches de Nations League.

Le Top 10:

1. Eden Hazard 52