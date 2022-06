«L’Eglise doit reconnaître la pluralité»

L’Eglise catholique est profondément ébranlée par des crises sans précédent. C’est le constat que posent Danièle Hervieu-Léger et Jean-Louis Schlegel, tous deux sociologues des religions. Dans leur ouvrage « Vers l’implosion ? Entretiens sur le présent et l’avenir du catholicisme », publié chez Seuil, ils analysent les raisons internes et externes de cet effondrement et évoquent des issues possibles pour un « catholicisme éclairé ».

Vous avancez deux raisons sur le vacillement récent de l’Eglise catholique : la révélation des abus sexuels et la pandémie. Quel diagnostic posez-vous ?