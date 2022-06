Frank Vandenbroucke: «La prise en charge du covid long va être un modèle de médecine intégrative»

Au-delà des difficultés quotidiennes que peuvent entraîner les symptômes d’un covid long, les patients sont confrontés au coût financier de certains soins peu ou pas remboursés en raison de l’absence de convention officielle. En octobre dernier, le centre fédéral d’expertises en soins de santé avait déjà plaidé pour qu’une prise en charge multidisciplinaire soit mise en place pour ces patients et qu’un groupe de travail voit le jour au sein de l’Inami pour dégager des budgets spécifiques pour les soins de revalidation. Ce groupe a abouti à la mise au point d’un tout premier « trajet de soins » pour les personnes atteintes de covid long qui pourront prétendre au remboursement de consultations et de soins adaptés à leurs pathologies. Le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandebroucke (Vooruit), nous détaille les grandes lignes du projet budgétisé à hauteur de 7,1 millions d’euros par l’Inami et couvrant, dans un premier temps, les besoins de 13.000 personnes particulièrement impactées au quotidien par la maladie.