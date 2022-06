L’éléphante est coupable

Dominique Lanni semble fasciné par les éléphants. On en rencontrait déjà, il y a deux ans, dans Heureux qui, comme Hannibal. En voici d’autres dans Mary. Et surtout une autre, puisque le prénom qui donne son titre au livre est celui de la vedette du Sparks World Famous Shows Circus (une descendante ?). Le cirque se déplace sur rails, grâce à l’expansion du chemin de fer aux Etats-Unis, et visite des petites villes dont l’accès est facilité par un réseau de plus en plus serré – comme l’avait déjà remarqué, bien plus tôt, Goscinny quand il écrivait, en 1955, son premier scénario pour le Lucky Luke de Morris, Des rails sur la prairie.