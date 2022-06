Maïa Kanaan-Macaux présente «Les exilés»: «Ce qui nous sauve, c’est la rencontre»

Isabelle la Française en errance et Ibrahim le jeune Guinéen immigré se trouvent, s’apprivoisent et s’aident. C’est une belle histoire de solidarité que raconte Maïa Kanaan-Macaux dans « Les exilés » en donnant la parole tantôt à l’une tantôt à l’autre.

Isabelle quitte son mari, son boulot d’enseignante, sa ville. Dans son errance, elle fait la rencontre d’un Guinéen de 15 ans, Ibrahim, un migrant. Elle est déboussolée, il est anxieux, il a peur qu’on le renvoie dans un camp ou en Guinée. Quelque chose se passe entre eux, ils s’apprivoisent, ils s’aident, elle lui apprend le français, il lui raconte son parcours. C’est une histoire simple, d’attention à l’autre, de solidarité. Mais c’est plus que cela : c’est un roman engagé sur le traitement réservé aux mineurs isolés étrangers arrivés en France. Et en Belgique aussi, d’ailleurs : ce sont des politiques semblables. Et un roman plein d’émotions et d’épreuves, d’empathie et de révolte.

C’est une belle histoire, votre roman. Une trop belle histoire ?