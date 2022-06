Un incitant pour mieux couvrir les frais de déplacement

À lire aussi Prix des carburants: les automobilistes belges commencent à moins rouler

« L’objectif est que les employeurs soient incités à se rapprocher le plus possible du montant maximum, voire à le dépasser », explique Pierre-Yves Dermagne. « L’incitant augmentera en effet à mesure que la rémunération se rapprochera de ce maximum », complète son collègue des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V). Ainsi, poursuit-il, « si un employeur donne aujourd’hui 20 centimes par kilomètre et augmente cela au maximum (40 centimes), cela signifie six euros supplémentaires pour l’employé pour deux trajets de quinze kilomètres. »