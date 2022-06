Domestique à Chypre

Le précédent roman de Christy Lefteri, L’apiculteur d’Alep, était une histoire de migrants. Avec Les oiseaux chanteurs, elle n’en est pas si loin : Yiannis et Petra vivent à Chypre, côté grec de la « ligne verte », frontière avec la partie turque de l’île. Ils sont, en alternance, les narrateurs d’un récit qui décrit leurs vies respectives autour d’une absente : « Un jour, Nisha a disparu et elle s’est transformée en or. » C’est la première phrase. Le même paragraphe s’achève : « Il faut revenir en arrière. » Faisons comme Yiannis.